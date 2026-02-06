Скидки
Трочек — о Панарине: за эти годы у меня много друзей обменивали, и этот случай не легче

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал обмен российского форварда Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«За эти годы у меня много друзей обменивали, и этот случай ничуть не легче. Всегда тяжело, когда теряешь парня, с которым играл в одном звене четыре года, с которым сблизился, с которым сблизились семьи… Люблю его. Желаю ему всего наилучшего.

Самое любимое воспоминание с ним? Просто представляю, как он всегда веселится, танцует в раздевалке, танцует на льду», — приводит слова Трочека The Athletic.

Россиянин перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

