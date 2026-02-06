Скидки
Главная Хоккей Новости

«Один из лучших игроков, с которыми мне довелось играть». Зибанеджад — об обмене Панарина

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об обмене российского форварда Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Когда это происходит, конечно, всё ещё чувствуешь себя странно. Такова ситуация, в которой мы оказались, и это деловая сторона вопроса. Невероятный игрок. Просто посмотрите на его послужной список: один из лучших игроков, с которыми мне довелось играть», — приводит слова Зибанеджада The Athletic.

Россиянин перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах. «Лос-Анджелес» после обмена продлил истекающий летом 2026 года контракт хоккеиста на два года с кэпхитом $ 11 млн.

Комментарии
