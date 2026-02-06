The Athletic: 58,5% игроков НХЛ считают, что сборная России взяла бы бронзу на ОИ-2026

Авторитетное издание The Athletic опросило 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Какое место сборная России по хоккею заняла бы на Олимпиаде-2026?» Отмечается, что не все опрошенные согласились дать ответ.

Результаты голосования получились следующими:

«Взяли бы золото» – 8,5% голосов;

«Взяли бы серебро» – 20,7%;

«Взяли бы бронзу» – 58,5%;

«Не попали бы в топ-3» – 12,3%.

«Их вратари настолько хороши, что остальные игроки не имеют значения», – сказал один хоккеист, проголосовавший за золото.

«На бумаге они выглядят устрашающе, могли бы обыграть кого угодно», – заявил игрок, выбор которого не раскрывается.

«Они были бы очень конкурентоспособны. Непривычно, что их нет. Это потеря для соревнований», – отметил хоккеист, поставивший Россию на третье место.

«У них ****** сильная команда», – добавил ещё один, проголосовавший за бронзу.

«У русских нет ни одного центрфорварда», – заявил хоккеист, который считает, что Россия не попала бы в топ-3.

«Они в топ-4 по составу. Было бы здорово увидеть такую ​​команду», – прокомментировал ещё один игрок.

Национальная команда России пропускает Олимпиаду в Италии из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.