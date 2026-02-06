В матче Кубка Вызова МХЛ установлен новый рекорд посещаемости

Матч Кубка Вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги установил новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба МХЛ в телеграм-канале. Встречу в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» посетили 10 473 зрителя. Игра проходит в эти минуты, после второго периода счёт 6:3 в пользу сборной Запада.

Уже второй год подряд Кубок Вызова посещают больше 10 тыс. зрителей. В прошлом году на «Сибирь-Арене» в Новосибирске матч сильнейших молодых игроков МХЛ собрал 10 378 болельщиков.

Напомним, данный матч — часть недели звёзд хоккея в Екатеринбурге. 7-8 февраля на домашнем льду ХК «Автомобилист» состоится Матч звёзд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.