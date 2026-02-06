Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин приступит к тренировкам с «Лос-Анджелесом» после завершения олимпийского перерыва

Панарин приступит к тренировкам с «Лос-Анджелесом» после завершения олимпийского перерыва
Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд заявил, что российский нападающий Артемий Панарин присоединится к команде 18 февраля для тренировок после завершения олимпийского перерыва. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети Х.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ Артемий представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Материалы по теме
Панарин — легенда «Рейнджерс»! Отсутствие Кубка Стэнли этого факта не отменяет
Панарин — легенда «Рейнджерс»! Отсутствие Кубка Стэнли этого факта не отменяет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android