Сборная Запада одержала уверенную победу над командой Востока в Кубке Вызова МХЛ

Сегодня, 6 февраля, в Екатеринбурге завершился матч Кубка Вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержала сборная Запада со счётом 7:4.

В составе сборной Запада отличились Алексей Донцов (дважды), Иван Фомин, Максим Филимонов, Артём Бондарь (дважды) и Курбан Лиъматов.

В составе сборной Востока заброшенными шайбами отметились Никита Полтавчук, Саид Гимаев, Лавр Гашилов и Булат Ахсянов.

Напомним, данный матч — часть недели звёзд хоккея в Екатеринбурге. 7-8 февраля на домашнем льду ХК «Автомобилист» состоится Матч звёзд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.