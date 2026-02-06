Скидки
Сборная Востока — Сборная Запада, результат матча 6 февраля 2026 года, счет 4:7, Кубок вызова МХЛ

Сборная Запада одержала уверенную победу над командой Востока в Кубке Вызова МХЛ
Сегодня, 6 февраля, в Екатеринбурге завершился матч Кубка Вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержала сборная Запада со счётом 7:4.

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:45 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Донцов (Казулаев, Сафонов) – 04:36 (5x5)     0:2 Фомин (Граф, Сафонов) – 07:08 (5x5)     0:3 Филимонов (Волочко) – 09:59 (5x5)     0:4 Донцов (Филимонов, Казулаев) – 13:15 (5x5)     0:5 Бондарь (Емельянов, Дудоров) – 16:54 (5x5)     0:6 Лиъматов (Донцов, Филимонов) – 17:50 (5x5)     1:6 Полтавчук (Ахсянов, Фаизов) – 20:45 (5x5)     2:6 Гимаев (Бурлака, Федосеев) – 24:19 (5x5)     3:6 Гашилов (Потапов) – 27:19 (5x5)     3:7 Бондарь (Кол, Привалов) – 43:33 (5x5)     4:7 Ахсянов (Полтавчук, Мухранов) – 45:08 (4x5)    

В составе сборной Запада отличились Алексей Донцов (дважды), Иван Фомин, Максим Филимонов, Артём Бондарь (дважды) и Курбан Лиъматов.

В составе сборной Востока заброшенными шайбами отметились Никита Полтавчук, Саид Гимаев, Лавр Гашилов и Булат Ахсянов.

Напомним, данный матч — часть недели звёзд хоккея в Екатеринбурге. 7-8 февраля на домашнем льду ХК «Автомобилист» состоится Матч звёзд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

