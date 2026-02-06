Стали известны игроки Кубка Вызова МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ

Нападающий МХК «Спартак» Максим Филимонов и форвард МХК «Динамо» Москва Артём Бондарь стали участниками Матча звёзд КХЛ — 2026, сообщает пресс-служба МХЛ в телеграм-канале. Сегодня, 6 февраля, сборная Запада обыграла команду Востока в матче Кубка вызова со счётом 7:4.

Филимонов в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, а Бондарь оформил дубль. Игроки займут место в составе команды KHL U23 Stars.

7-8 февраля в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоится Матч звёзд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.