Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гуськов — о Кубке Вызова МХЛ: мы увидели то, за что любим молодёжный хоккей

Гуськов — о Кубке Вызова МХЛ: мы увидели то, за что любим молодёжный хоккей
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал победу сборной Запада над командой Востока (7:4) на Кубке Вызова.

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:45 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Донцов (Казулаев, Сафонов) – 04:36 (5x5)     0:2 Фомин (Граф, Сафонов) – 07:08 (5x5)     0:3 Филимонов (Волочко) – 09:59 (5x5)     0:4 Донцов (Филимонов, Казулаев) – 13:15 (5x5)     0:5 Бондарь (Емельянов, Дудоров) – 16:54 (5x5)     0:6 Лиъматов (Донцов, Филимонов) – 17:50 (5x5)     1:6 Полтавчук (Ахсянов, Фаизов) – 20:45 (5x5)     2:6 Гимаев (Бурлака, Федосеев) – 24:19 (5x5)     3:6 Гашилов (Потапов) – 27:19 (5x5)     3:7 Бондарь (Кол, Привалов) – 43:33 (5x5)     4:7 Ахсянов (Полтавчук, Мухранов) – 45:08 (4x5)    

«Поздравляю команду Запада с победой в Кубке Вызова МХЛ 2026! Этот матч стал ярким стартом Недели Звёзд Хоккея в Екатеринбурге, и мы увидели на льду то, за что любим молодёжный хоккей, – бескомпромиссную борьбу, высокие скорости и желание победить.

Нет сомнений, что в будущем эти игроки станут звёздами нашего хоккея, таких примеров много – Никита Трямкин, Александр Барабанов и другие хоккеисты выступали на Кубке Вызова, а теперь являются лидерами своих клубов.

Отдельные поздравления – Максиму Филимонову и Артёму Бондарю, которые уже завтра примут участие в Матче Звёзд КХЛ. Уверен, что предстоящий уикенд станет для них одним из самых запоминающихся моментов карьеры и стимулом расти», — приводит слова Гуськова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Сборная Запада одержала уверенную победу над командой Востока в Кубке Вызова МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android