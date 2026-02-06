Гуськов — о Кубке Вызова МХЛ: мы увидели то, за что любим молодёжный хоккей

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал победу сборной Запада над командой Востока (7:4) на Кубке Вызова.

«Поздравляю команду Запада с победой в Кубке Вызова МХЛ 2026! Этот матч стал ярким стартом Недели Звёзд Хоккея в Екатеринбурге, и мы увидели на льду то, за что любим молодёжный хоккей, – бескомпромиссную борьбу, высокие скорости и желание победить.

Нет сомнений, что в будущем эти игроки станут звёздами нашего хоккея, таких примеров много – Никита Трямкин, Александр Барабанов и другие хоккеисты выступали на Кубке Вызова, а теперь являются лидерами своих клубов.

Отдельные поздравления – Максиму Филимонову и Артёму Бондарю, которые уже завтра примут участие в Матче Звёзд КХЛ. Уверен, что предстоящий уикенд станет для них одним из самых запоминающихся моментов карьеры и стимулом расти», — приводит слова Гуськова пресс-служба КХЛ.