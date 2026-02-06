Гуськов — о Кубке Вызова МХЛ: мы увидели то, за что любим молодёжный хоккей

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал победу сборной Запада над командой Востока (7:4) на Кубке Вызова.
«Поздравляю команду Запада с победой в Кубке Вызова МХЛ 2026! Этот матч стал ярким стартом Недели Звёзд Хоккея в Екатеринбурге, и мы увидели на льду то, за что любим молодёжный хоккей, – бескомпромиссную борьбу, высокие скорости и желание победить.
Нет сомнений, что в будущем эти игроки станут звёздами нашего хоккея, таких примеров много – Никита Трямкин, Александр Барабанов и другие хоккеисты выступали на Кубке Вызова, а теперь являются лидерами своих клубов.
Отдельные поздравления – Максиму Филимонову и Артёму Бондарю, которые уже завтра примут участие в Матче Звёзд КХЛ. Уверен, что предстоящий уикенд станет для них одним из самых запоминающихся моментов карьеры и стимулом расти», — приводит слова Гуськова пресс-служба КХЛ.
- 6 февраля 2026
-
20:24
-
20:10
-
19:46
-
19:18
-
19:06
-
18:44
-
18:26
-
18:04
-
18:00
-
17:42
-
17:35
-
17:20
-
17:10
-
16:58
-
16:45
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
15:55
-
15:45
-
15:43
-
15:30
-
15:21
-
15:18
-
15:05
-
14:53
-
14:40
-
14:28
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:19
-
13:00
-
12:49