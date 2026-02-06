Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком недели по версии NHLPA

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим игроком недели по версии Ассоциации игроков НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба NHLPA в социальной сети Х. Форвард отметился результативной передачей в матче с «Флоридой Пантерз» (6:1) и продлил свою серию с набранными очками до 10 игр.

Всего на неделе Кучеров провёл три встречи, в которых суммарно набрал девять очков. Отметим, что в двух матчах подряд Никита записал на свой счёт по четыре очка.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист провёл 51 матч, отметился 29 заброшенными шайбами и 62 результативными передачами при полезности «+30».