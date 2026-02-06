Скидки
Майкл Маккэррон получил максимальный штраф за удар клюшкой Тревора ван Римсдайка

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майкл Маккэррон был оштрафован на $ 2343,75 — максимально допустимую сумму в соответствии с коллективным соглашением — за удар защитника «Вашингтон Кэпиталз» Тревора ван Римсдайка клюшкой, сообщает пресс-служба НХЛ. Встреча между командами состоялась в ночь на 6 февраля и завершилась победой «столичных» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    

Инцидент произошёл на девятой минуте третьего периода. Все деньги поступают в Фонд помощи игрокам.

В нынешнем сезоне Маккэррон провёл 56 матчей, в которых он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. На счету ван Римсдайка 45 игр и 7 (1+6) очков в текущем сезоне.

