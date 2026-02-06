Майкл Маккэррон получил максимальный штраф за удар клюшкой Тревора ван Римсдайка

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майкл Маккэррон был оштрафован на $ 2343,75 — максимально допустимую сумму в соответствии с коллективным соглашением — за удар защитника «Вашингтон Кэпиталз» Тревора ван Римсдайка клюшкой, сообщает пресс-служба НХЛ. Встреча между командами состоялась в ночь на 6 февраля и завершилась победой «столичных» со счётом 4:2.

Инцидент произошёл на девятой минуте третьего периода. Все деньги поступают в Фонд помощи игрокам.

В нынешнем сезоне Маккэррон провёл 56 матчей, в которых он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. На счету ван Римсдайка 45 игр и 7 (1+6) очков в текущем сезоне.