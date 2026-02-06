Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент КХЛ Гуськов подвёл итоги Кубка Вызова МХЛ

Вице-президент КХЛ Гуськов подвёл итоги Кубка Вызова МХЛ
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов после Кубка Вызова МХЛ заявил, что большое количество его участников могут дебютировать в КХЛ. Сегодня, 6 февраля, в рамках Кубка Вызова сборная Запада обыграла команду Востока со счётом 7:4.

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:45 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Донцов (Казулаев, Сафонов) – 04:36 (5x5)     0:2 Фомин (Граф, Сафонов) – 07:08 (5x5)     0:3 Филимонов (Волочко) – 09:59 (5x5)     0:4 Донцов (Филимонов, Казулаев) – 13:15 (5x5)     0:5 Бондарь (Емельянов, Дудоров) – 16:54 (5x5)     0:6 Лиъматов (Донцов, Филимонов) – 17:50 (5x5)     1:6 Полтавчук (Ахсянов, Фаизов) – 20:45 (5x5)     2:6 Гимаев (Бурлака, Федосеев) – 24:19 (5x5)     3:6 Гашилов (Потапов) – 27:19 (5x5)     3:7 Бондарь (Кол, Привалов) – 43:33 (5x5)     4:7 Ахсянов (Полтавчук, Мухранов) – 45:08 (4x5)    

– Ребята повторили рекорд результативности. Забросили 11 шайб, как было год назад в Новосибирске. Может быть, было в диковинку увидеть счёт 6:0, но потом ребята с Востока собрались и показали хорошую игру. Праздник удался на все 100%, ребята показали лучшие качества.

– Интерес к лиге растёт. Это показатель развития лиги?
– Спасибо вам, журналистам, что интересуетесь. Стараемся увеличивать аудиторию. Многое зависит от самих ребят. Молодёжный хоккей непредсказуемый. Во многом за это его и любят. Стратегические цели лиги выполняются, ребята ценят, сколько мы вкладываем в это.

– Как оцените ход сезона?
– Сюрпризов выделить не могу, фавориты одни и те же. Но каждый клуб выстраивает свою стратегию. Есть ребята, которые на голову выше, и они делают результат. Из сегодняшних 44 игроков 17 уже дебютировали в КХЛ. Уверен, их будет больше.

– Как оцените выбор игроков на Матч звёзд?
– Мы определяем их вместе с главными тренерами, у нас комиссия. Моё мнение – Филимонов очень мастеровитый: габариты, катание, владение клюшкой, передача. Его очки говорят за себя. То же самое можно сказать о Бондаре. Выделяясь нестандартными действиями, они заслужили вызов, — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Сборная Запада одержала уверенную победу над командой Востока в Кубке Вызова МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android