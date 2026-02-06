Вице-президент КХЛ Гуськов подвёл итоги Кубка Вызова МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов после Кубка Вызова МХЛ заявил, что большое количество его участников могут дебютировать в КХЛ. Сегодня, 6 февраля, в рамках Кубка Вызова сборная Запада обыграла команду Востока со счётом 7:4.

– Ребята повторили рекорд результативности. Забросили 11 шайб, как было год назад в Новосибирске. Может быть, было в диковинку увидеть счёт 6:0, но потом ребята с Востока собрались и показали хорошую игру. Праздник удался на все 100%, ребята показали лучшие качества.

– Интерес к лиге растёт. Это показатель развития лиги?

– Спасибо вам, журналистам, что интересуетесь. Стараемся увеличивать аудиторию. Многое зависит от самих ребят. Молодёжный хоккей непредсказуемый. Во многом за это его и любят. Стратегические цели лиги выполняются, ребята ценят, сколько мы вкладываем в это.

– Как оцените ход сезона?

– Сюрпризов выделить не могу, фавориты одни и те же. Но каждый клуб выстраивает свою стратегию. Есть ребята, которые на голову выше, и они делают результат. Из сегодняшних 44 игроков 17 уже дебютировали в КХЛ. Уверен, их будет больше.

– Как оцените выбор игроков на Матч звёзд?

– Мы определяем их вместе с главными тренерами, у нас комиссия. Моё мнение – Филимонов очень мастеровитый: габариты, катание, владение клюшкой, передача. Его очки говорят за себя. То же самое можно сказать о Бондаре. Выделяясь нестандартными действиями, они заслужили вызов, — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.