Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент КХЛ оценил игру «Красной Машины-Юниор» в текущем сезоне

Вице-президент КХЛ оценил игру «Красной Машины-Юниор» в текущем сезоне
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал выступление «Красной Машины-Юниор» в текущем сезоне регулярного чемпионата МХЛ.

– Как оцените игру «Красной Машины-Юниор»? Бьёт ли это по уровню лиги?
– Аутсайдеры были, есть и будут. Команда становится на ноги. Давайте не будем делать резких выводов. Посмотрим, как они проявят себя в следующем сезоне. Если будет стабильность, то можно о чём-то говорить. Некоторые команды становились полноправными участниками в конкурентной борьбе. Проанализируем ситуацию и посмотрим, как они будут действовать в следующем сезоне. Мы даём развиваться молодёжи. Что касается результатов – есть определённый уровень. Возможно, через год, два, три кто-то из этой команды окажется в КХЛ, и тогда мы будем говорить по-другому, — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Вице-президент КХЛ Гуськов подвёл итоги Кубка Вызова МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android