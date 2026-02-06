Вице-президент КХЛ оценил игру «Красной Машины-Юниор» в текущем сезоне

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал выступление «Красной Машины-Юниор» в текущем сезоне регулярного чемпионата МХЛ.

– Как оцените игру «Красной Машины-Юниор»? Бьёт ли это по уровню лиги?

– Аутсайдеры были, есть и будут. Команда становится на ноги. Давайте не будем делать резких выводов. Посмотрим, как они проявят себя в следующем сезоне. Если будет стабильность, то можно о чём-то говорить. Некоторые команды становились полноправными участниками в конкурентной борьбе. Проанализируем ситуацию и посмотрим, как они будут действовать в следующем сезоне. Мы даём развиваться молодёжи. Что касается результатов – есть определённый уровень. Возможно, через год, два, три кто-то из этой команды окажется в КХЛ, и тогда мы будем говорить по-другому, — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.