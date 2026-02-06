«Нужно уходить от детского хоккея». Черночуб — о поражении Востока в Кубке Вызова МХЛ

Тренер сборной Востока Виталий Черночуб объяснил поражение в Кубке Вызова МХЛ. Команда Запада победила со счётом 7:4.

«Мы предупреждали, что команда Запада мастеровитая, нельзя им давать контратаки, свободный лёд. Сыграть надо было не то чтобы попроще, а правильно, не позволять им делать поперечные передачи. К сожалению, чуть-чуть не готовыми вышли по этим компонентам. Конечно, ребята нервничали, это одна из причин. Но я им сказал, что поражение даёт больше, чем победа. Пусть анализируют, пусть смотрят! Конечно, всегда хочется выигрывать, у них впереди большой путь, сегодня был матч уровня плей-офф. Пусть готовятся, и должны понимать, что нужно уходить от детского хоккея. Плюс помастеровитее команда соперника оказалась, реализовали свои моменты в начале матча.

Поблагодарил парней, что они не рассыпались, по первому периоду была безнадёга полная, никаких вариантов я не видел. Напомнило мне серию «Омских Ястребов» со «СКА-1946» в прошлом плей-офф, когда на первую игру приехали и не понимали, что происходит. Тогда мы перестроились ко второй игре, и сегодня тоже удалось перестроиться после перерыва, во втором и третьем периодах другой хоккей показали. Мы хорошо играли, ребята молодцы», — сказал Черночуб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.