Главный тренер сборной Запада прокомментировал победу в матче Кубка Вызова МХЛ

Главный тренер сборной Запада Олег Таубер оценил победу над командой Востока (7:4) в матче Кубка Вызова МХЛ.

«Хорошо начали матч, первый период классный, выиграли по броскам, реализация была. Потом немножко потеряли концентрацию, позволили сопернику вернуться, но сделали правильные выводы и по счёту сыграли третий период. Установки снести соперника не было, хотели хорошо проводить каждую смену, доминировать. В принципе, получилось. Во втором периоде просто начали допускать невынужденные ошибки, смену неправильную провели, из-за этого пропустили голы», — сказал Таубер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.