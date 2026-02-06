Главный тренер сборной Запада прокомментировал победу в матче Кубка Вызова МХЛ
Главный тренер сборной Запада Олег Таубер оценил победу над командой Востока (7:4) в матче Кубка Вызова МХЛ.
МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:45 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Донцов (Казулаев, Сафонов) – 04:36 (5x5) 0:2 Фомин (Граф, Сафонов) – 07:08 (5x5) 0:3 Филимонов (Волочко) – 09:59 (5x5) 0:4 Донцов (Филимонов, Казулаев) – 13:15 (5x5) 0:5 Бондарь (Емельянов, Дудоров) – 16:54 (5x5) 0:6 Лиъматов (Донцов, Филимонов) – 17:50 (5x5) 1:6 Полтавчук (Ахсянов, Фаизов) – 20:45 (5x5) 2:6 Гимаев (Бурлака, Федосеев) – 24:19 (5x5) 3:6 Гашилов (Потапов) – 27:19 (5x5) 3:7 Бондарь (Кол, Привалов) – 43:33 (5x5) 4:7 Ахсянов (Полтавчук, Мухранов) – 45:08 (4x5)
«Хорошо начали матч, первый период классный, выиграли по броскам, реализация была. Потом немножко потеряли концентрацию, позволили сопернику вернуться, но сделали правильные выводы и по счёту сыграли третий период. Установки снести соперника не было, хотели хорошо проводить каждую смену, доминировать. В принципе, получилось. Во втором периоде просто начали допускать невынужденные ошибки, смену неправильную провели, из-за этого пропустили голы», — сказал Таубер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
