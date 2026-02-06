Президент КХЛ Морозов: не большой интерес у меня вызывает такая Олимпиада

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Олимпийские игры 2026 года не вызывают большой интерес, однако отметил, что следить за Олимпиадой будет.

— Вы будете следить за Олимпиадой?

— Немного да, наверное. Не большой интерес у меня вызывает такая Олимпиада, — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

Национальная команда России пропускает Олимпиаду 2026 года в Италии из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея. Турнир проходит в двух городах, Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Последний раз сборная России принимала участие в Олимпийских играх в 2022 году, где заняла второе место.