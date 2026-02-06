Скидки
Президент КХЛ Морозов назвал города, претендующие на проведение следующего Матча звёзд

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, какие города претендуют на проведение следующего Матча звёзд КХЛ.

— Уже известно, где пройдёт следующий Матч звёзд КХЛ?
— Ещё нет, но есть шорт-лист из новых стадионов, мы всегда стараемся радовать наших болельщиков и игроков новыми аренами. В следующем сезоне планируется открытие арены в Нижнем Новгороде, также в Омске открылась арена несколько лет назад, но там ещё не проходил Матч звёзд. Конечно, если посмотреть на территорию России и на историю проведения Матчей звёзд, то есть регионы, где уже заскучали, где есть хорошие и комфортабельные арены, чтобы мы съездили туда повторно. На данный момент каких-то конкретных предложений от принимающих сторон нет, — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

