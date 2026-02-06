Скидки
Президент КХЛ прокомментировал Кубок Вызова и предстоящий Матч звёзд лиги

Президент КХЛ прокомментировал Кубок Вызова и предстоящий Матч звёзд лиги
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о победе сборной Запада над Востоком (7:4) в рамках Кубка Вызова, об установленном рекорде посещаемости подобного матча, а также о предстоящем Матче всех звёзд КХЛ.

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:45 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Донцов (Казулаев, Сафонов) – 04:36 (5x5)     0:2 Фомин (Граф, Сафонов) – 07:08 (5x5)     0:3 Филимонов (Волочко) – 09:59 (5x5)     0:4 Донцов (Филимонов, Казулаев) – 13:15 (5x5)     0:5 Бондарь (Емельянов, Дудоров) – 16:54 (5x5)     0:6 Лиъматов (Донцов, Филимонов) – 17:50 (5x5)     1:6 Полтавчук (Ахсянов, Фаизов) – 20:45 (5x5)     2:6 Гимаев (Бурлака, Федосеев) – 24:19 (5x5)     3:6 Гашилов (Потапов) – 27:19 (5x5)     3:7 Бондарь (Кол, Привалов) – 43:33 (5x5)     4:7 Ахсянов (Полтавчук, Мухранов) – 45:08 (4x5)    

«Настроение отличное. Открыли неделю звёзд матчем за Кубок Вызова. Видно, что город любит хоккей, обновили рекорд посещаемости таких матчей. Чуть не обновили рекорд результативности. Игра прошла динамично, интересно, задала темп уикенду. Всё хорошо. Встретили ребят. Радует, что все игроки откликнулись на наше приглашение, приехали с семьями. Для них этот праздник хоккея запомнится надолго.

Поменяли формат проведения. Надеемся, это придаст ещё больший азарт в борьбе за победу. Готовимся к завтрашнему дню, сегодняшний прошёл успешно. Всё готово к проведению Матча звёзд на самом высоком уровне.

– Насколько важно занимать внимание болельщиков, когда началась Олимпиада?
– Смотрим на календарь, выбираем дату проведения таких мероприятий. Видели, что будет вакуум, будет начинаться Олимпиада. Для региона важно, что в эти даты арена свободна. Учитывали, что «Автомобилист» свои последние матчи перед паузой проведёт на выезде, чтобы мы полностью успели подготовить арену к такому масштабному мероприятию. », — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

