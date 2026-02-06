Скидки
«Он получил уайлд-кард». Морозов — о приглашении Шипачёва на Матч звёзд

«Он получил уайлд-кард». Морозов — о приглашении Шипачёва на Матч звёзд
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал приглашение нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва на Матч звёзд КХЛ.

«Вадим Шипачёв получил уайлд-кард. Ждали его 1000-е очко, но не знали, когда это случится. До этого он не попал в состав, но мы решили, что такой игрок заслуживает быть. Он будет радовать болельщиков своим мастерством.

Были игры, Вадим был в поездке, нужно было с ним поговорить. Игрок титулованный, возрастной, нужно было учитывать его желание. Небольшая пауза была, но мы своевременно объявили. Символично, что Сергей Широков передал свитер, Вадиму было очень приятно», — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

