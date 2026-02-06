Президент КХЛ Морозов объяснил, почему лига поменяла формат Матча звёзд

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался об изменении формата Матча всех звёзд лиги.

– Почему поменяли формат?

– Всегда ищем, что будет интересно зрителям и самим игрокам. Увидели, что игрокам тяжело выкладываться на полную в формате 3х3, пообщались с ними и немного видоизменили формат, комплектование команд. Сами игроки начинали путаться, за кого играли. А здесь всё логично – иностранцы, молодые игроки, уральцы и ветераны, — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

Завтра, 7 февраля, состоятся полуфинальные матчи Матча всех звёзд между командами U23 Stars — World Stars и Ural Stars — World Stars.