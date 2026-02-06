«Ему будет полезно». Морозов — о решении пригласить Митча Лава тренером на Матч звёзд КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение пригласить Митча Лава, возглавляющего «Шанхайских Драконов», тренером на Матч звёзд КХЛ.

— Резонансное решение — приглашение Митча Лава тренером на Матч звёзд. Ведь он всего несколько дней на тот момент работал в России.

— Да, здесь взвешенное решение. До этого мы пригласили Жерара Галлана, тренера «Шанхайских Драконов», но по не зависящим от нас причинам он покинул команду, а на смену ему пришёл Лав. С другими иностранными тренерами, которые могли бы возглавить команду, мы разговаривали давно, ещё перед началом сезона, узнавали их планы. У каждого есть свои планы и договорённости, как вы знаете, Ги Буше вообще сейчас оставил команду и уехал, у Хартли тоже были свои причины объективные. Так что здесь мы не видим ничего зазорного, Лав – тренер с большим опытом, он получит большую пользу, побывав здесь, побыстрее узнает нашу лигу, людей, поймёт, как любят в России хоккей. Так что для него это будет полезно в плане акклиматизации, — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.