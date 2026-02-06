Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ему будет полезно». Морозов — о решении пригласить Митча Лава тренером на Матч звёзд КХЛ

«Ему будет полезно». Морозов — о решении пригласить Митча Лава тренером на Матч звёзд КХЛ
,
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение пригласить Митча Лава, возглавляющего «Шанхайских Драконов», тренером на Матч звёзд КХЛ.

— Резонансное решение — приглашение Митча Лава тренером на Матч звёзд. Ведь он всего несколько дней на тот момент работал в России.
— Да, здесь взвешенное решение. До этого мы пригласили Жерара Галлана, тренера «Шанхайских Драконов», но по не зависящим от нас причинам он покинул команду, а на смену ему пришёл Лав. С другими иностранными тренерами, которые могли бы возглавить команду, мы разговаривали давно, ещё перед началом сезона, узнавали их планы. У каждого есть свои планы и договорённости, как вы знаете, Ги Буше вообще сейчас оставил команду и уехал, у Хартли тоже были свои причины объективные. Так что здесь мы не видим ничего зазорного, Лав – тренер с большим опытом, он получит большую пользу, побывав здесь, побыстрее узнает нашу лигу, людей, поймёт, как любят в России хоккей. Так что для него это будет полезно в плане акклиматизации, — передают слова Морозова корреспонденты «Чемпионата» Лев Лукин и Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Шанхай» не намерен сдаваться. У Митча Лава — вагон работы, но это должно быть ему в кайф
«Шанхай» не намерен сдаваться. У Митча Лава — вагон работы, но это должно быть ему в кайф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android