«Уфа — вы крутые». Радулов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева». Соответствующее видео выложил форвард уфимской команды Александр Жаровский в своём телеграм-канале.

«Всем привет! Уфа, one love. Болейте за хоккей! Уфа — вы крутые», — сказал Радулов.

39-летний Радулов выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. За этот период Александр трижды подряд признавался MVP регулярного чемпионата, дважды становился лучшим бомбардиром регулярки и один раз — лучшим бомбардиром плей-офф. В сезоне-2010/2011 «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина, а Радулов получил приз самому полезному игроку сезона.