Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уфа — вы крутые». Радулов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

«Уфа — вы крутые». Радулов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов обратился к болельщикам «Салавата Юлаева». Соответствующее видео выложил форвард уфимской команды Александр Жаровский в своём телеграм-канале.

«Всем привет! Уфа, one love. Болейте за хоккей! Уфа — вы крутые», — сказал Радулов.

39-летний Радулов выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. За этот период Александр трижды подряд признавался MVP регулярного чемпионата, дважды становился лучшим бомбардиром регулярки и один раз — лучшим бомбардиром плей-офф. В сезоне-2010/2011 «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина, а Радулов получил приз самому полезному игроку сезона.

Материалы по теме
Контракт Радулова — главное событие в КХЛ в новом году. Ключевые детали сделки
Контракт Радулова — главное событие в КХЛ в новом году. Ключевые детали сделки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android