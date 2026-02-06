Прокуратура сняла обвинение в совершении тяжкого преступления c Гэвина Маккенны

Прокуратура округа Сентер заявила, что снимает обвинение в совершении тяжкого преступления — нападения при отягчающих обстоятельствах — с игрока Университета штата Пенсильвания Гэвина Маккенны, сообщает WJAC-TV. Ранее фавориту драфта Национальной хоккейной лиги — 2026 было предъявлено обвинение в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на 31 января возле паба.

По данным полиции, Маккенна дважды ударил другого мужчину по лицу, в результате чего тот получил множественные переломы челюсти, потребовавшие последующего хирургического вмешательства. Следователи утверждают, что нападение произошло из-за «словесной перепалки» между компанией пострадавшего и людьми, которые были с хоккеистом.

После изучения видеозаписей с места происшествия прокуроры пришли к выводу, что Маккенна «не действовал с намерением причинить серьёзный телесный вред и не проявлял безрассудства и крайнего безразличия к ценности человеческой жизни». Таким образом, официальные лица заявляют, что снимут обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, хоккеисту по-прежнему предъявлено обвинение в совершении мелкого правонарушения — нападения, а также в административных правонарушениях — преследовании и нарушении общественного порядка.