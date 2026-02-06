Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фото: Давид Пастрняк вынес флаг Чехии на открытии Олимпийских игр — 2026

Фото: Давид Пастрняк вынес флаг Чехии на открытии Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Давид Пастрняк вынес флаг страны на открытии Олимпийских игр 2026 года. Церемония проходит в эти минуты на легендарном стадионе «Сан Сиро» в Милане. Отметим, что последним хоккеистом-мужчиной, кто нёс флаг команды Чехии, был Яромир Ягр в 2010 году в Ванкувере.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Материалы по теме
Огонь Олимпиады-2026 совсем скоро зажгут! Церемония открытия в разгаре. LIVE
Live
Огонь Олимпиады-2026 совсем скоро зажгут! Церемония открытия в разгаре. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android