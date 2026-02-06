Фото: Давид Пастрняк вынес флаг Чехии на открытии Олимпийских игр — 2026

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Давид Пастрняк вынес флаг страны на открытии Олимпийских игр 2026 года. Церемония проходит в эти минуты на легендарном стадионе «Сан Сиро» в Милане. Отметим, что последним хоккеистом-мужчиной, кто нёс флаг команды Чехии, был Яромир Ягр в 2010 году в Ванкувере.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).