Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, в Милане состоялись два матча женского олимпийского турнира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 6 февраля 2026 года:

Франция – Япония — 2:3;

Чехия – Швейцария — 3:4 Б.

Первое место в группе А занимает сборная США с тремя очками. В группе В по три очка набрали команды Италии, Швеции и Японии, расположившись на первой строчке.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).