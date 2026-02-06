Леон Драйзайтль пронёс флаг Германии на открытии Олимпийских игр 2026 года

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Германии Леон Драйзайтль вынес флаг страны на открытии Олимпийских игр 2026 года. Церемония проходит в эти минуты на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Напомним, это будет первая за последние 12 лет Олимпиада с участием хоккеистов НХЛ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).