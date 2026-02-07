«Вашингтон» показал Овечкина в специальном мерче, посвящённом «Месяцу чёрной истории»

«Вашингтон Кэпиталз» представил специальный мерч к «Месяцу чёрной истории» — ежегодному событию, посвящённому признанию и празднованию вклада, достижений и культурного наследия афроамериканцев и чернокожих людей во всём мире, которое отмечается в феврале в США и Канаде.

«Кэпиталз» представили эксклюзивный дизайн джерси, посвящённый важной культурной и социальной инициативе в Северной Америке. По дизайну форма выполнена в эффектном красно-чёрном сочетании.

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз»

Отметим, во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Главные рекорды Александра Овечкина: