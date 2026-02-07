Скидки
Андрей Василевский — главный кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN

Андрей Василевский — главный кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN
Комментарии

Российские вратари Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин, представляющий «Нью-Йорк Айлендерс», были включены в список основных претендентов на получение «Везина Трофи» по итогам опроса журналистов ESPN.

Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, а победителя традиционно определяют генеральные менеджеры клубов лиги.

Согласно результатам опроса, главным фаворитом предстоящего голосования считается Василевский. В числе его основных конкурентов называются Сорокин, а также Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

В двух предыдущих сезонах — 2024 и 2025 — «Везина Трофи» доставалась голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллебаку. Василевский ранее выигрывал эту награду в 2019 году.

Андрей Василевский дал совет юным вратарям

