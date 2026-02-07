Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Бостона» Макэвой показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды»

Защитник «Бостона» Макэвой показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды»
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой на своей странице в социальной сети Х показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды Пантерз» Сандиса Вилманиса в очном матче команд.

Макэвой выложил замедленную видеозапись силового приёма от Вилманиса, а также фотографию, показывающую последствия.

Фото: x.com/CMcAvoy44

Эпизод произошёл в середине первого периода, при этом Макэвой пропустил остаток периода, но вернулся в начале второго. Вилманис получил двухминутный штраф за удар в голову.

В начале сезона Макэвой пропустил почти месяц из-за попадания шайбы в лицо, в результате которого он получил перелом челюсти и ему потребовалась операция.

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Луостаринен – 04:22     1:1 Эйссимонт (Стивз, Линдхольм) – 07:18     1:2 Эйссимонт (Хуснутдинов, Пик) – 12:43     2:2 Балинскис (Ткачук, Лунделль) – 20:30 (pp)     3:2 Ткачук (Лунделль, Балинскис) – 22:47 (pp)     4:2 Лунделль (Райнхарт) – 38:33 (sh)     4:3 Кастелич (Макэвой, Линдхольм) – 47:52     4:4 Миттельштадт (Пастрняк, Гики) – 50:30 (pp)     5:4 Маршан – 65:00    
Материалы по теме
Видео
25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» по буллитам после 4 поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android