Защитник «Бостона» Макэвой показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды»

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой на своей странице в социальной сети Х показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды Пантерз» Сандиса Вилманиса в очном матче команд.
Макэвой выложил замедленную видеозапись силового приёма от Вилманиса, а также фотографию, показывающую последствия.
Фото: x.com/CMcAvoy44
Эпизод произошёл в середине первого периода, при этом Макэвой пропустил остаток периода, но вернулся в начале второго. Вилманис получил двухминутный штраф за удар в голову.
В начале сезона Макэвой пропустил почти месяц из-за попадания шайбы в лицо, в результате которого он получил перелом челюсти и ему потребовалась операция.
В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 5:4 Б.
- 7 февраля 2026
-
09:42
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
04:23
- 6 февраля 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:36
-
23:22
-
23:02
-
22:34
-
22:20
-
22:06
-
22:02
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44
-
21:32
-
21:12
-
21:04
-
20:56
-
20:50
-
20:24
-
20:10
-
19:46
-
19:18
-
19:06
-
18:44
-
18:26