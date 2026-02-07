Защитник «Бостона» Макэвой показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды»

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой на своей странице в социальной сети Х показал фото лица после удара локтем от игрока «Флориды Пантерз» Сандиса Вилманиса в очном матче команд.

Макэвой выложил замедленную видеозапись силового приёма от Вилманиса, а также фотографию, показывающую последствия.

Фото: x.com/CMcAvoy44

Эпизод произошёл в середине первого периода, при этом Макэвой пропустил остаток периода, но вернулся в начале второго. Вилманис получил двухминутный штраф за удар в голову.

В начале сезона Макэвой пропустил почти месяц из-за попадания шайбы в лицо, в результате которого он получил перелом челюсти и ему потребовалась операция.

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 5:4 Б.