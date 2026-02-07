Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована на Олимпиаде из-за норовируса

Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии сообщила, что после выявления положительного случая норовируса у одной из хоккеисток женская сборная была изолирована.

«Положительный результат теста на норовирус был получен только после матча с Чехией и незадолго до открытия Игр. Заболевшая спортсменка с момента прибытия в Олимпийскую деревню находилась в отдельной комнате и была изолирована с появления симптомов. С утра пятницы признаки болезни у неё отсутствуют. В качестве меры предосторожности на карантин поместили всю команду. Ни у одной другой хоккеистки симптомов не выявлено», — отметили в федерации.

6 февраля швейцарки выиграли у Чехии со счётом 4:3 в серии буллитов в первом групповом матче. После игры команда пропустила церемонию открытия Олимпиады.

Следующий матч швейцарской команды должен был состояться сегодня, 7 февраля, со сборной Канады.

Ранее случай заражения данным вирусом был выявлен в женской сборной Финляндии.

Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане