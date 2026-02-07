Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная по хоккею изолирована на XXV зимних Олимпийских играх из-за норовируса

Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована на Олимпиаде из-за норовируса
Комментарии

Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии сообщила, что после выявления положительного случая норовируса у одной из хоккеисток женская сборная была изолирована.

«Положительный результат теста на норовирус был получен только после матча с Чехией и незадолго до открытия Игр. Заболевшая спортсменка с момента прибытия в Олимпийскую деревню находилась в отдельной комнате и была изолирована с появления симптомов. С утра пятницы признаки болезни у неё отсутствуют. В качестве меры предосторожности на карантин поместили всю команду. Ни у одной другой хоккеистки симптомов не выявлено», — отметили в федерации.

6 февраля швейцарки выиграли у Чехии со счётом 4:3 в серии буллитов в первом групповом матче. После игры команда пропустила церемонию открытия Олимпиады.

Следующий матч швейцарской команды должен был состояться сегодня, 7 февраля, со сборной Канады.

Ранее случай заражения данным вирусом был выявлен в женской сборной Финляндии.

Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане

Материалы по теме
Матч Финляндия — Канада на Олимпиаде перенесён из‑за норовируса у финских хоккеисток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android