Расписание матчей ВХЛ на 7 февраля 2026 года

Сегодня, 7 февраля, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Челмет» – СКА-ВМФ;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Динамо» СПб;

13:00. ХК «Норильск» – «Южный Урал»;

15:00. «Молот» – «Барс»;

15:00. «Торос» – ЦСК ВВС;

16:00. «Ижсталь» – «Нефтяник»;

17:00. «Химик» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 матчах).