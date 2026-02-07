Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 7 февраля 2026 года

Сегодня, 7 февраля, в Милане продолжится женский олимпийский турнир по хоккею. Сегодня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.
Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 7 февраля 2026 года (время московское):
14:10. Германия – Япония;
16:40. Швеция – Италия;
18:40. США – Финляндия;
23:10. Швейцария – Канада.
Первое место в группе А занимает сборная США с тремя очками. В группе В по три очка набрали команды Италии, Швеции и Японии.
Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).