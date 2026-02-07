Призёр Олимпиады отметил недостаточную помощь Овечкину со стороны игроков «Вашингтона»

Бронзовый призёр Олимпиады Сергей Самсонов заявил, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину партнёры по команде недостаточно помогают в атаке.

«Думаю, любая пауза во время сезона для возрастных хоккеистов только в плюс. Есть возможность залечить мини-травмы, болячки перед последним этапом сезона. Александр — великий игрок, без вопросов, но может всё-таки надо покопаться и в команде. Он до сих пор находится на втором месте в команде по очкам, и, может, нет определённой помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии.

Под недостаточной помощью я имею в виду то, как должна взаимодействовать связка крайнего и центрального нападающих. Не хочу за всё винить центрального нападающего, но при таком количестве голов и матчей для игры в его возрасте должны поменять стандарты», — приводит слова Самсонова ТАСС.