Главная Хоккей Новости

Матч звёзд КХЛ — 2026: во сколько начало полуфиналов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится первый день Матча звёзд КХЛ — 2026. Зрители увидят три конкурса мастер-шоу и полуфиналы звёздного турнира.

В первом полуфинале звёздного мини-турнира сыграют команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 12:45 мск.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 12:45 МСК
KHL U23 Stars
Не начался
KHL World Stars
Во втором полуфинале на льду сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:45 мск.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 14:45 МСК
KHL Ural Stars
Не начался
KHL RUS Stars
Мастер-шоу и полуфиналы Матча звёзд КХЛ — 2026 в прямом эфире покажут «Матч ТВ», а также тематические каналы «KHL», «KHL Prime».

