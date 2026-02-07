Матч звёзд КХЛ — 2026: во сколько начало полуфиналов, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 7 февраля, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится первый день Матча звёзд КХЛ — 2026. Зрители увидят три конкурса мастер-шоу и полуфиналы звёздного турнира.
В первом полуфинале звёздного мини-турнира сыграют команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 12:45 мск.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 12:45 МСК
KHL U23 Stars
Не начался
KHL World Stars
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во втором полуфинале на льду сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:45 мск.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 14:45 МСК
KHL Ural Stars
Не начался
KHL RUS Stars
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мастер-шоу и полуфиналы Матча звёзд КХЛ — 2026 в прямом эфире покажут «Матч ТВ», а также тематические каналы «KHL», «KHL Prime».
