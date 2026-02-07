Нападающий ЦСКА Гарднер: Россия могла бы побороться за победу на Олимпиаде 2026 года

Нападающий ЦСКА Ретт Гарднер высказался о предстоящем хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Италии.

«Я обязательно буду смотреть матчи сборной Канады. Моя жена из США, так что у нас в доме будет небольшая конкуренция. На Олимпиаде выступит очень много хороших команд. Помимо Канады и США, есть также Финляндия, Швеция, Чехия, Германия. Это будет действительно классный турнир. Жаль, что Россия не участвует, но россияне точно посоперничали бы с Канадой и с любой сборной за победу на Олимпиаде», — приводит слова Гарднера Metaratings.

Национальная команда России по хоккею пропускает Олимпиаду в Италии из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.