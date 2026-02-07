Скидки
Полтапов: мы только набираемся того опыта, что был у чемпионского ЦСКА 2023 года

Комментарии

Нападающий Прохор Полтапов ответил на вопрос, напоминает ли нынешний ЦСКА ту команду, которая становилась обладателем Кубка Гагарина в 2023 году.

— Нынешний ЦСКА уже напоминает ту команду, в которой вы дебютировали в КХЛ при Сергее Фёдорове и выиграли Кубок Гагарина?
— Да, напоминает. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Почти все ребята в той команде до этого несколько лет подряд доходили до финалов Кубка Гагарина, проигрывали их и выигрывали. Они были опытные, а мы только набираемся этого опыта, — приводят слова Полтапова «Известия».

В данный момент ЦСКА с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

