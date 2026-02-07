Скидки
Разин: Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звёзд КХЛ, он бы добавил перчинки

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов мог бы сделать Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги более ярким.

«Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звёзд. Думаю, он бы добавил перчинки этому событию. Начиная от прессы, смешных интервью и заканчивая ледовой ареной. Он там бы мог сделать импровизацию, финт какой-нибудь. Я ему желаю, чтобы он как можно дольше оставался в хоккее», — приводит слова Разина Legalbet.

Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги у Кузнецова за уфимский клуб и «Металлург» 22 игры и 14 (2+12) очков.

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, как ведёт себя Андрей Разин в раздевалке
