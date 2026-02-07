Дацюк: Фёдоров — большой мастер, я у него многому научился

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался о церемонии выведения номера Сергея Фёдорова «Детройт Ред Уингз». Экс-хоккеисты вместе выступали в составе «красных крыльев».

— Вас порадовала церемония, когда под своды дворца в Детройте подняли номер Сергея Фёдорова?

— Это прекрасно! Сергей Викторович заслужил такую честь своей работой и отношением к делу. Я этому очень рад. Мне посчастливилось выступать в «Детройте», когда я пришёл туда новичком, а Фёдоров играл как лидер. Я у него многому научился. Очень большой мастер! — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».