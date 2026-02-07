Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дацюк: Фёдоров — большой мастер, я у него многому научился

Дацюк: Фёдоров — большой мастер, я у него многому научился
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался о церемонии выведения номера Сергея Фёдорова «Детройт Ред Уингз». Экс-хоккеисты вместе выступали в составе «красных крыльев».

— Вас порадовала церемония, когда под своды дворца в Детройте подняли номер Сергея Фёдорова?
— Это прекрасно! Сергей Викторович заслужил такую честь своей работой и отношением к делу. Я этому очень рад. Мне посчастливилось выступать в «Детройте», когда я пришёл туда новичком, а Фёдоров играл как лидер. Я у него многому научился. Очень большой мастер! — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».

Материалы по теме
Невероятная церемония в честь великого Фёдорова! «Детройт» увековечил его номер
Невероятная церемония в честь великого Фёдорова! «Детройт» увековечил его номер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android