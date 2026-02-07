«Канада и США учились у нашего хоккея». Касатонов — о фаворитах Олимпиады-2026

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался о главных фаворитах мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

«Канада традиционно будет фаворитом Олимпиады. Это максимально честно. Также очень сильной сборной являются США. Но не нужно забывать, что в своё время они многому учились у нашего советского хоккея. У того же Тарасова и Тихонова они учились, забирая всё самое лучшее. На сегодняшний день США и Канада — это две самые обучаемые сборные. В Америке хоккей ещё не культивировался до нашего уровня, но при этом они быстро учатся и прогрессируют. Также они поняли, что хоккей — это очень хороший проект с финансовой точки зрения. Поэтому у них вырос интерес к этому виду спорта.

Сегодня США можно назвать претендентом на золото Олимпиады. А Канада всегда была на высоком уровне. В этой стране хоккей является массовым видом спорта. Как раз эта массовость у них со временем переросла в качество. Поэтому у них и появляются такие игроки, как Гретцки или Макдэвид. Так что для меня главными фаворитами этой Олимпиады являются Канада и США. Но важно подчеркнуть, что сборная России сегодня точно находится в тройке сильнейших», — цитирует Касатонова «Советский спорт».