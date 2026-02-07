Скидки
Юрзинов: сегодня для нашего хоккея важнее не ущербная Олимпиада, а рекордный Кубок Вызова

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил открытие Олимпийских игр 2026 года в Италии и высказался о прошедшем Кубок Вызова МХЛ в рамках Матча звёзд КХЛ — 2026.

— Владимир Владимирович, состоялось открытие Олимпиады в Милане. Что о нём скажете?
— Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей – от золотых до, как говорится, деревянных, за четвёртое место. Последние – девятые Игры – для меня прошли в Пхёнчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны – и это вновь было золото. И вновь огромное счастье! Сами понимаете, мне есть что вспомнить про Олимпиады, есть о чём рассказать. Но в нынешней ситуации не вижу в этом смысла.

— Почему?
— В мировом спорте и в частности в мировом хоккее разворачиваются безобразия. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его – для меня это загадка. И большая боль. Игры без хоккейной сборной России – это удар по всему виду спорта, по всем странам. И особенно по ИИХФ. Но хоккейная жизнь на этом, к счастью, не останавливается. И нам есть о чём поговорить.

— О чём?
— Сегодня для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ, который состоялся в Екатеринбурге – с новым зрительским рекордом. В своё время мне выпала удача стоять у истоков МХЛ, послужить председателем правления этой лиги. Замечательный проект, который звонко стартовал и воспитал для нашего хоккея десятки звёзд. Знаете, те семь лет рядом с молодёжкой – одни из самых счастливых в моей хоккейной жизни, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

