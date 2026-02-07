Игроки НХЛ предположили, какая команда станет «тёмной лошадкой» турнира Олимпиады

Североамериканское издание The Athletic опросило 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Какая команда станет «тёмной лошадкой» Олимпиады в мужском хоккейном турнире?» Чтобы исключить возможность выбора «фаворита» в качестве «тёмной лошадки», игрокам не разрешалось выбирать команды, участвовавшие в Турнире четырёх наций: Канаду, США, Швецию и Финляндию.

Ответы получились следующими:

Чехия – 57%;

Швейцария – 27,1%;

Германия – 11,2%;

Латвия – 2,8%;

Дания – 0,9%;

Италия – 0,9%.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.