Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки НХЛ предположили, какая команда станет «тёмной лошадкой» турнира Олимпиады

Игроки НХЛ предположили, какая команда станет «тёмной лошадкой» турнира Олимпиады
Комментарии

Североамериканское издание The Athletic опросило 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Какая команда станет «тёмной лошадкой» Олимпиады в мужском хоккейном турнире?» Чтобы исключить возможность выбора «фаворита» в качестве «тёмной лошадки», игрокам не разрешалось выбирать команды, участвовавшие в Турнире четырёх наций: Канаду, США, Швецию и Финляндию.

Ответы получились следующими:

Чехия – 57%;
Швейцария – 27,1%;
Германия – 11,2%;
Латвия – 2,8%;
Дания – 0,9%;
Италия – 0,9%.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
The Athletic: 58,5% игроков НХЛ считают, что сборная России взяла бы бронзу на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android