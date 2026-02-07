Хоккеисты КХЛ прибыли на «УГМК-Арену» в Екатеринбурге для участия в Матче звёзд

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что хоккеисты клубов КХЛ прибыли на «УГМК-Арену» в Екатеринбурге для участия в матчах первого дня Матча звёзд — 2026, который состоится сегодня, 7 февраля. Зрители увидят три конкурса мастер-шоу и полуфиналы звёздного турнира.

В первом полуфинале звёздного мини-турнира сыграют команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 12:45 мск.

Во втором полуфинале на льду сразятся KHL Ural Stars и сборная лучших российских игроков KHL RUS Stars. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:45 мск.