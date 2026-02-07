Вице-президент КХЛ Гуськов высказался о рекордной посещаемости Кубка Вызова МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил рекордную посещаемость Кубка Вызова МХЛ. Событие посетили 10 473 зрителя.

– Возможно ли, что на Матч звёзд КХЛ после Кубка Вызова будут добирать не только полевых игроков, но и вратарей? Достойные кандидаты были.

– Соглашусь, вратари здорово играют. Но пока формат такой. Вратарям может быть обидно, но они играют половину игры, а полевые – весь матч. Может быть, не совсем корректно выбирать по 30 минутам. Этот вариант тоже нужно проработать. Формат Матча звёзд меняется, так что почему нет?

– Было ли важно поставить новый рекорд посещаемости Кубка Вызова?

– Такой цели не было, но мы понимали, что в таком хоккейном городе на Кубок Вызова должна прийти вся арена. Так и получилось, и я очень рад за екатеринбургских болельщиков, потому что у них появилось вот это чудо. Они вспоминают предыдущий дворец спорта с ностальгией, но здесь совершенно другой уровень. Желаю, чтобы эта арена стала домом для хоккеистов, – сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.