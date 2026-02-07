Форвард «Шанхая»: я бы хотел посмотреть матч между Россией и Канадой в финале Олимпиады

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли высказался о предстоящем хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии.

«Обязательно послежу за Олимпиадой. Буду болеть за Канаду, потому что всегда интересно смотреть за ними. Надеюсь, что они выиграют. Но на Олимпийских играх большая конкуренция. У США, Швеции, Финляндии очень хорошие команды.

Россия бы тоже собрала отличных хоккеистов. Жаль, что россиян нет. Я бы очень хотел посмотреть матч между Россией и Канадой в финале Олимпиады. В сборной России много прекрасных игроков. Уверен, они расстроены из-за того, что не могут поехать», — цитирует Меркли Metaratings.