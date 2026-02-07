Фазель: недостроенная к Олимпиаде арена — не редкость, особенно для зимних Игр

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель оценил новости о подготовке хоккейной арены для турнира Олимпийских игр 2026 года.

— Появляется множество новостей о недостроенной к началу Игр арене. Вы сталкивались с подобным в то время, когда возглавляли Международную федерацию?

— Конечно (смеётся). Это вовсе не редкость, особенно для зимних Игр. Но для игроков главное — хороший лёд. Это самое важное для нашей игры. Ледовое покрытие должно выдерживать огромные нагрузки — три матча в день по нему будут кататься игроки весом под сотню килограммов каждый, в коньках с лезвием, острым как бритва. Это по 60 минут игрового времени, умноженного на три. Можем только пожелать удачи командам, которые будут играть вечерние матчи.

Это всё будет непросто, всё происходящее будет настоящим вызовом. Но тем интереснее за этим всем будет наблюдать. В том, что такое происходит, нет ничего необычного. Надеюсь, что организаторы справятся со всеми трудностями. Желаю, чтобы всё прошло хорошо, — цитирует Фазеля Sport24.