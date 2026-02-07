Сурин: мышиная история из «Локомотива» — четыре месяца мне кто-то резал ленту на клюшке

Форвард «Локомотива» Егор Сурин рассказал, как ему в нынешнем сезоне КХЛ кто‑то из одноклубников постоянно резал ленту на клюшках.

— Хочу рассказать мышиную историю о том, какая у нас весёлая атмосфера в «Локомотиве». На протяжении трёх‑четырёх месяцев мне перед каждой тренировкой домашней серии резали ленту на клюшке. Я её перематываю, иду разминаться, возвращаюсь — а крюк клюшки порезан будто ножом, и надо заново перематывать лентой.

Один раз во Владивостоке мы играли против «Адмирала». И получилось так, что мне все три клюшки порезали перед тренировкой. Я выхожу последний, уже все на льду, я перематываю прям на лавке. Боб Хартли подходит ко мне с наездом: «Не думай, что ты — суперзвезда и можешь выходить на тренировку последним! Ты должен быть первым!»

Я восклицаю: «Боб, это не я! Каждый раз перед каждой тренировкой мне режут клюшку. Надо мной шутят!»

Три месяца я проводил расследование, кто где остаётся после собрания, кто что делает. Я был как Шерлок Холмс. Может, это кто‑то из сервисменов? Или вратарь? Первая мысль была на Александра Валерьевича Радулова.

Я приехал из сборной, мы заселились на базу. И я оставил свою форму с клюшками на ресепшн. На следующий день просыпаюсь — они опять порезаны! Первая мысль — кто‑то из тех, кто живёт на базе. Потом сообразил, что я же могу посмотреть камеры.

— И что обнаружили? Кто там?

— Александр Андреевич Полунин, Александр Валерьевич Радулов, Рушан Русланович Рафиков.

— Это же ОПГ.

— Чаще всего мне это делал Полунин, а ещё двое оказались соучастниками.

— Вы как‑то отомстили?

— У меня есть мысли и заготовки. Но их нужно исполнить в правильный момент, — цитирует Сурина «Матч ТВ».