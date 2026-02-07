«Я не идеален, всего лишь человек». Зак Фукале — о своём выступлении за минское «Динамо»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале оценил свою готовность к Кубку Гагарина и высказался о значимости своего опыта в других лигах.

«Чем больше ты играешь, тем больше ты узнаёшь. Хочется верить, что с каждым годом я становлюсь сильнее. У меня было очень много вызовов в карьере. Я получил огромный опыт в Северной Америке, в Европе, в КХЛ. Я даю весь этот опыт «Динамо». И всё, что я хочу — выигрывать матчи и делать вклад в наши общие успехи. За эти годы я узнал много о себе как о вратаре. Это помогает и тебе, и твоей команде преодолевать сложности. Я не идеален, я всего лишь человек, который совершает ошибки, но мой опыт говорит мне, что я буду хорош на дистанции. Скоро плей-офф, и я буду готов помочь «Динамо» победить в Кубке Гагарина», — цитирует Фукале Legalbet.by.