Команда KHL U23 Stars победила KHL World Stars и вышла в финал мини-турнира Матча звёзд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый полуфинальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. Победу со счётом 8:5 одержала команда KHL U23 Stars.

В составе KHL U23 Stars шайбы на свой счёт записали Артём Бондарь, Егор Виноградов (дубль), Матвей Короткий (хет-трик), Никита Евсеев, Егор Сурин. У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг (дубль), Эндрю Потуральски (дубль), Кевин Лабанк.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.