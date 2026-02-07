Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Команда KHL U23 Stars победила KHL World Stars и вышла в финал мини-турнира Матча звёзд

Команда KHL U23 Stars победила KHL World Stars и вышла в финал мини-турнира Матча звёзд
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый полуфинальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. Победу со счётом 8:5 одержала команда KHL U23 Stars.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 13:10 МСК
KHL U23 Stars
Окончен
8 : 5
KHL World Stars
0:1 Спронг (Кленденинг, Лабанк) – 02:28 (3x3)     1:1 Бондарь (Орлов, Иванов) – 04:19 (3x3)     1:2 Потуральски (Уил, Кин) – 04:36 (3x3)     2:2 Виноградов (Орлов) – 06:09 (3x3)     3:2 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 09:37 (3x3)     4:2 Виноградов (Орлов) – 10:22 (3x3)     4:3 Потуральски (Калдис, Кин) – 13:31 (3x3)     5:3 Евсеев (Виноградов, Полтапов) – 15:17 (3x3)     6:3 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 16:25 (3x3)     6:4 Лабанк – 19:10 (4x4)     6:5 Спронг (Потуральски) – 19:18 (4x3)     7:5 Короткий (Бондарь) – 19:32 (en)     8:5 Сурин (Филимонов) – 19:48 (en)    

В составе KHL U23 Stars шайбы на свой счёт записали Артём Бондарь, Егор Виноградов (дубль), Матвей Короткий (хет-трик), Никита Евсеев, Егор Сурин. У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг (дубль), Эндрю Потуральски (дубль), Кевин Лабанк.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android