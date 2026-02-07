Команда KHL U23 Stars победила KHL World Stars и вышла в финал мини-турнира Матча звёзд
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый полуфинальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. Победу со счётом 8:5 одержала команда KHL U23 Stars.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 13:10 МСК
KHL U23 Stars
Окончен
8 : 5
KHL World Stars
0:1 Спронг (Кленденинг, Лабанк) – 02:28 (3x3) 1:1 Бондарь (Орлов, Иванов) – 04:19 (3x3) 1:2 Потуральски (Уил, Кин) – 04:36 (3x3) 2:2 Виноградов (Орлов) – 06:09 (3x3) 3:2 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 09:37 (3x3) 4:2 Виноградов (Орлов) – 10:22 (3x3) 4:3 Потуральски (Калдис, Кин) – 13:31 (3x3) 5:3 Евсеев (Виноградов, Полтапов) – 15:17 (3x3) 6:3 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 16:25 (3x3) 6:4 Лабанк – 19:10 (4x4) 6:5 Спронг (Потуральски) – 19:18 (4x3) 7:5 Короткий (Бондарь) – 19:32 (en) 8:5 Сурин (Филимонов) – 19:48 (en)
В составе KHL U23 Stars шайбы на свой счёт записали Артём Бондарь, Егор Виноградов (дубль), Матвей Короткий (хет-трик), Никита Евсеев, Егор Сурин. У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг (дубль), Эндрю Потуральски (дубль), Кевин Лабанк.
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день состоятся заключительная часть мастер-шоу, игра за третье место и финал звёздного мини-турнира.
Комментарии
