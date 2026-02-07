Легенда «Детройта» Зеттерберг рассказал, в чём заключается шанс европейских команд на ОИ

Скидки
Легенда «Детройта» Зеттерберг рассказал, в чём заключается шанс европейских команд на победу в Олимпиаде

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, легенда «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг заявил, что шанс европейских команд на победу в Олимпиаде-2026 заключается в минимизации травм.

«Швеция, Финляндия… Скажем так, все страны, кроме США и Канады, имеют не такой сильный состав [как у североамериканских]. Для остальных команд нужно, чтобы ключевые игроки были здоровы. В этом и заключается главная разница. Если хоккеисты команд будут здоровы, то они могут выиграть одну игру у США и Канады, — главных фаворитов. Нужно просто показать свой лучший хоккей и максимально использовать удачу. Есть несколько команд, которые могут завоевать золото», — цитирует Зеттерберга RG.

