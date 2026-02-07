Скидки
В МОК опровергли вспышку норовируса после случаев заражения хоккеисток

В МОК опровергли вспышку норовируса после случаев заражения хоккеисток
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби высказался о случаях заражения норовирусом у хоккеисток сборных Финляндии и Швейцарии.

«Нет, это не вспышка. Несколько случаев заболевания у финнов, с симптомами. Один случай у швейцарцев. О них позаботились. Лечение проводится наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом. Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение. Мы замечательно смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, всё идёт очень хорошо», — цитирует Дюби ТАСС.

«Я связался с главой нашего медицинского штаба. Она говорит, что нет никаких оснований, что данные случаи взаимосвязаны. Это не вспышка. Я понимаю, что нужен острый сюжет, но это не он», — добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
