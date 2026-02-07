Скидки
«Наши туда не поехали, зачем их смотреть?» Форвард ЦСКА Полтапов — об Олимпийских играх

Комментарии

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов ответил на вопрос, будет ли смотреть Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Не думаю. Наши туда не поехали. Зачем их смотреть? Нет, слышал, что тех же фигуристов допустили. Но раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами», — приводит слова Полтапова RT.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
